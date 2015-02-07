Меркель усомнилась в успехе проведенных в Кремле переговоров

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что военным путем кризис в Украине не преодолеть, и Россия должна внести свой вклад в разрешение ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

"Более одного года мы переживаем кризис в Украине. Кризис, который поставил под вопрос миропорядок во всем мире. Действия Росии нарушили мир и порядок, и принципы совместного существования в Европе. Была нарушена целостность, нарушены принципы международного права", - сказала Меркель.

По словам канцлера ФРГ, никто не заинтересован в расколе Европы. "Мы хотим построить безопасность в Европе совместно с Россией, не против России... Россия должна внести свой вклад в разрешение кризиса в Украине. Военными путями этот кризис мы не сможем решить. Поэтому здесь требуется предпринять шаги на осуществление Минских договоренностей. Это также переговоры, которые прошли недавно в Киеве и в Москве... После вчерашних переговоров совместно с президентом (Франции Франсуа) Олландом (в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным) мы еще не знаем, добьемся ли мы успеха, но я считаю, что этот визит имел смысл", - сказала Меркель.

Как сообщал УНИАН, основная задача конференции MSC, как отмечают ее организаторы, - обсудить текущие и будущие проблемы безопасности и внешней политики.

Основными темами 51-й Мюнхенской конференции по безопасности будут крах международного порядка в связи с кризисом в Украине и его последствия для европейской архитектуры безопасности, а также ситуация на Ближнем Востоке. Глобальный кризис беженцев и борьба с терроризмом также будут среди основных обсуждаемых проблем на конференции в этом году.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня выступит на Мюнхенской конференции по безопасности.

MSC продлится три дня - 6-8 февраля. Предусматривается, что в работе конференции сегодня примут госсекретарь США Джон Керри, президент Европарламента Мартин Шульц, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.