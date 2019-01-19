Спецпрокурор Мюллер опроверг данные СМИ об указании Трампа Коэну врать Конгрессу

Публикации СМИ о якобы попытки президента США Дональда Трампа побудить своего адвоката Майкла Коэна давать лживые показания в Конгрессе неточные, говорит следственная группа спецпрокурора Роберта Мюллера.

В команде спецпрокурора США Роберта Мюллера назвали некорректной публикацию портала BuzzFeed о неопровержимых доказательствах того, что президент США Дональд Трамп просил своего адвоката Майкла Коэна лгать Конгрессу.

Заявление представителя Мюллера приводит The Hill, пишет Новое время.

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«Содержащееся у BuzzFeed описание конкретных заявлений, полученных командой спецпрокурора, а также то, как охарактеризованы эти документы и показания свидетелей по вопросу о заявлениях Майкла Коэна в конгрессе, является неточным», - заявил изданию представитель спецпрокурора Питер Карр.

В издании также отметили, что подобные заявления в команде Мюллера делают крайне редко.

В BuzzFeed уже отреагировали на обвинения в неточности:

«Мы отстаиваем надежность нашей публикации и ее источников, а также требуем от спецпрокурора пояснений того, какие именно утверждения он считает спорными», - написал в Twitter главный редактор издания Бен Смит.

In response to the statement tonight from the Special Counsel's spokesman: We stand by our accounting and the sources who informed it, and we urge the Special Counsel to make clear what he's disputing. — Ben Smith (@BuzzFeedBen) January 19, 2019

Напомним, в публикации шла речь о том, что Трамп приказал Коэну соврать о проведении переговоров о строительство Trump Tower в Москве. Портал BuzzFeed ссылался на двух законодателей.