Atlantic Council: Украине в 2019 году остается надеяться, что на войне с Россией ничего не изменится

Учитывая, что американский президент не настроен наказывать Москву за ее новые преступления, Путину может показаться, что новая атака против соседней страны сойдет ему с рук.

Дональд Трамп занимает должность президента США уже два года. Но до сих пор не понятно, есть ли у него какая-то политика в отношении Украины. В его администрации точно есть. Но сам Трамп славится очень поверхностными знаниями.

Он неоднократно хвалил автократа Владимира Путина и почти ни разу не говорил ничего негативного о России. Зато он настаивал на необходимости сократить санкции, чтобы улучшить отношения с Москвой. У Трампа было много телефонных разговоров с Путиным, о сути которых ничего не известно, а также две скандальные личные встречи, которые тоже окутаны тайнами, пишет эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

На практике же политика США в отношении России была жесткой. Трамп утвердил передачу летального оружия Украине перед Рождеством 2017 года. Но он это сделал лишь потому, что Барак Обама отказывался идти на такой шаг. Когда эти новости привлекли внимание, Трамп был взбешен, переживая, что помощь Украине навредит его дружбе с Путиным. Расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера должно еще дать ответ на вопрос, почему американский президент настолько лоялен к российскому автократу.

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В течение двух последних лет США ввели новые санкции против России за оккупацию Крыма и части Донбасса, за вторжение в Сирию, помощь Ирану, за вмешательство в выборы, кибервойну, химические атаки и поддержку Северной Кореи. Но эта череда событий прошла мимо радар Трампа. Вопросом остается, как долго администрация США сможет поддерживать все эти санкции, которые не нравятся президенту. На деле Конгресс толкает американскую политику в отношении России к введению новых жестких санкций, администрация в Белом доме менее энергична в этом, а Трамп и вовсе протестует против этого.

Россия дала четко понять, что в 2019 году она не настроена выполнять Минские соглашения, оставляя вопрос о дальнейших событиях открытым. По мнению эксперта, самое важное то, что новые выборы в Украине – это главная угроза для авторитарной клептократии Путина в России. Если Украина сможет успешно провести демократические выборы, российский президент расценит это как угрозу. Поскольку это будет демонстрацией того, что демократия возможна в православной восточнославянской стране.

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Именно поэтому Украине следует готовиться к худшему в вопросе поведения России ва 2019 году. Экономические санкции, которые были введены до этого времени, исчерпали свой политический эффект. Пророссийские кандидаты, претендующие на кресло украинского президента, не имеют никаких шансов. Поэтому Москва может прибегнуть к другим инструментам: коррупции, кибервойне, дезинформации, убийствам и откровенному терроризму.

Конечно, кремлевское вмешательство подрывает верховенство закона и подпитывает коррупцию в Украине, но это еще можно выдержать. Однако, более угрожающе то, что Путин может поверить в безнаказанность его дальнейшей военной агрессии в соседней стране, на что указывает недавний конфликт в Азовском море. Потому что у Трампа есть значительная сила, чтобы заблокировать новые санкции против России. Лучшее, на что Украина может надеяться в 2019 году, - это отсутствие какого-либо ухудшения отношениях с Россией.