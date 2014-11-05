В Японии семье трудоголика-самоубийцы выплатят полмиллиона долларов компенсации

В Японии суд постановил выплатить 58 миллионов иен (500 тысяч долларов) семье работника ресторана, покончившего с собой из-за ненормированного графика, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Star.

Мужчина не вынес ежемесячных двухсотчасовых переработок. Ему предоставляли всего один выходной день раз в семь месяцев. В таком режиме японец трудился с 2007 года. Кроме того, он регулярно подвергался моральному давлению со стороны работодателя и даже побоям.

Все это, заключил судья, стало причиной душевного расстройства и, как следствие, суицида.

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Родственники покойного подали в суд и выиграли дело. Возместить ущерб семье предстоит сети мясных ресторанов Sun Challenge, а именно владельцу и непосредственному начальнику самоубийцы.

Японскую корпоративную культуру регулярно критикуют за неоплачиваемые овертаймы. В стране широкое распространение получил термин «кароши», что означает «убит работой». Это не образное выражение, поскольку в последние несколько лет в Японии стали нередки случаи смертей от переутомления на работе.