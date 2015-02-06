Началась трехдневная 51-я Мюнхенская конференция по безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, конференция началась в 16.00 по киевскому времени

Председатель конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер выступил с приветственным словом. В частности, Ишингер отметил, что кризис в Украине также будет в центре внимания работы конференции.

Открывают дискуссию со вступительными заявлениями министр обороны Германии Урсула фон драл Ляен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте такжеГлава Мюнхенской конференции просит дать Украине оружиеОсновная задача конференции, как отмечают организаторы, обсудить текущие и будущие проблемы в безопасности и внешней политике. Основными темами 51-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) будет крах международного порядка в связи с кризисом в Украине и его последствия для европейской архитектуры безопасности, а также ситуация на Ближнем Востоке. Глобальный кризис беженцев и борьба с терроризмом также будут среди основных обсуждаемых проблем на конференции в этом году.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко планирует выступить в субботу, 7 февраля, на 51-й Мюнхенской конференции по безопасности.

MSC продлится три дня, 6-8 февраля. Предусматривается, что в работе конференции в субботу примут участие федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри, президент Европейского парламента Мартин Шульц, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В целом, предусматривается участие более 400 человек, которые принимают решения в международной политике, в том числе около двадцати глав государств и правительств и более шестидесяти министров иностранных дел и обороны.