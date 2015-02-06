Завтра Порошенко выступит на Мюнхенской конференции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент завтра посетит Мюнхен, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал он.

По словам Цеголко, выступление Порошенко запланирован на 16.00 по киевскому времени.

Читайте такжеПорошенко, Меркель и Олланд призвали Путина немедленно вывести войска - АПКроме того, в рамках визита президента Украины в ФРГ запланирована трехсторонняя встреча с вице-президентом США Джозефом Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель, а также ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщал УНИАН, MSC продлится 6-8 февраля. Предполагается, что в работе конференции 7 февраля примет участие Меркель, министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, президент Европейского парламента Мартин Шульц, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и др.

В целом предусматривается, что на конференции будут присутствовать более 400 человек, которые принимают решение в международной политике, в том числе около двадцати глав государств и правительств и более 60 министров иностранных дел и обороны.

Основная задача конференции, как отмечают организаторы, - обсудить текущие и будущие проблемы в сфере безопасности и внешней политики. Основными темами 51-й Мюнхенской конференции по безопасности будет крах международного порядка в связи с кризисом в Украине и его последствия для европейской архитектуры безопасности, а также ситуация на Ближнем Востоке. Также участники конференции обсудят вопросы увеличения беженцев и борьбу с терроризмом.