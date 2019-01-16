В США снимут продолжение первых "Охотников за привидениями"

Новый фильм не связан с "перезагрузкой" "Охотников за привидениями" 2016 года, а является продолжением оригинального фильма.

Режиссер Джейсон Райтман снимет продолжение фильма "Охотники за привидениями" 1984 года, режиссером которого был его отец Айвен Райтман.

Сценарий фильма написали Джейсон Райтман и режиссер и сценарист Гил Кинан, сообщает Медуза со ссылкой на Deadline.

Известно, что действие новой ленты не связано с "перезагрузкой" "Охотников за привидениями" 2016 года, а является продолжением оригинального фильма.

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Производством фильма занимается Sony Pictures. Съемки начнутся летом 2019 года. Премьера намечена на лето 2020 года.

Пока неизвестно, снимутся ли в фильме актеры, задействованные в оригинальных "Охотниках за привидениями".

Фильм "Охотники за привидениями" режиссера Айвена Райтмана вышел в 1984 году. В нем снимались Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон.

Комедия получила премию BAFTA, также ее номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус".