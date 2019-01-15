Кокаин вместо бананов: в Латвии полиция обнаружила крупную партию наркотиков (фото)

Полиция задержала 5 человек, которые причастны к незаконной торговле наркотиками.

В Латвии полиция нашла более 2 тонн кокаина. Наркотики были спрятаны в коробках от бананов.

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Об этом заявила Госполиция Эквадора, сообщает Delfi. Наркотики под видом бананов отправили в Латвию из Эквадора. Как сообщает местная полиция, Латвия является транзитным государством, из которого наркотики чаще всего отправляют в Скандинавию или Россию.

Также полиция сообщает, что наркотики были расфасованы, удалось изъять 2 тыс. 199 брикетов, общим весом 2 тонны. По их данным оптовая цена брикета на "черном рынке" составляет 30 тыс. евро, при этом весь груз оценивают на 65 млн евро. Однако в Латвии при розничной торговле 1 грамм стоит 70-120 евро, а стоимость всех изъятых наркотиков может быть больше 1 млрд евро.

Известно, что полиция задержала 5 человек, которые были причастны к торговле наркотиками. Среди задержанных оказался начальник склада, 2 работника склада и 2 человека, которые обеспечивали безопасность незаконного оборота наркотиками.

Полиция сообщает, что три человека были задержаны, двоим избрали меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Один из задержанных уже был ранее судим за контрабанду и легализацию средств, полученных нелегальным путем.