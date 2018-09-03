The Guardian: Контрабандисты кокаина в Бельгии начинают скупать политиков

Мэр города Антверпен открыто говорит, что наркотики просачиваются в Европу через порт, будто через сито.

Масштабы контрабанды кокаина через порт бельгийского города Антверпен стали настолько большими, что подкуп местных политиков просто неизбежен.

Об этом The Guardian сказал Барт Де Вевер – мэр города, через который проходит половина всего кокаина, который попадает в Европу. Свою должность Вевер занимает с 2013 года. По его словам, в город стекаются невиданные потоки денег из-за контрабанды наркотиков, которая пронизывает Антверпен полностью. Люди, которые зарабатывают на этом, могут похвастаться сказочным портфолио недвижимости, в то время как «предприниматели, которым и 30 лет нет, строят банкетные залы из мрамора площадью 2 тысячи квадратных метров».

Читайте такжеВ Аргентине сожгли в крематории найденный в российском посольстве кокаин

«Порт дырявой, словно дуршлаг. Суммы наличности, которая поступает сюда из-за торговли кокаином, чрезвычайно большие», - сказал мэр города, который также возглавляет фламандскую националистическую партию N-VA.

«Это просочится во все общество. Влияние таких больших куч денег не ограничивается определенными районами. Это охватит политику. Я осмелюсь сказать: в Антверпене мы на грани, где люди покупают политическое влияние», - сказал он.

В 2013 году полиция перехватила в Антверпене свыше 4 тонн кокаина. В прошлом году рекорд возрос до 40 тонн, стоимость которых превышала 1,5 миллиарда евро. Контрабандисты становятся все более изобретательными. Этим летом, к примеру, 56 килограммов кокаина было найдено в фальшивых ананасах, которые привезли из Коста-Рики.

Читайте такжеВ Нидерландах задержали подозреваемых в контрабанде 4,5 тонн кокаина

Более 80% кокаина, который прибывает в порт Антверпена, потом везут прямо в Нидерланды, где его фасуют, прежде чем распродать по всей Европе.

«Нельзя игнорировать тот факт, что бизнесмены в Нидерландах стали неприлично богатыми из-за наркобизнеса. Сначала они зарабатывали на марихуане, а потом на синтетических наркотиках и кокаине. Эта бизнес-модель распространилась по всей Европе. Нидерландцы – консультанты мирового уровня в этой сфере. Их проблема теперь стала нашей проблемой», - сказал мэр Антверпена.