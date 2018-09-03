The Guardian: Контрабандисты кокаина в Бельгии начинают скупать политиков
Масштабы контрабанды кокаина через порт бельгийского города Антверпен стали настолько большими, что подкуп местных политиков просто неизбежен.
Об этом The Guardian сказал Барт Де Вевер – мэр города, через который проходит половина всего кокаина, который попадает в Европу. Свою должность Вевер занимает с 2013 года. По его словам, в город стекаются невиданные потоки денег из-за контрабанды наркотиков, которая пронизывает Антверпен полностью. Люди, которые зарабатывают на этом, могут похвастаться сказочным портфолио недвижимости, в то время как «предприниматели, которым и 30 лет нет, строят банкетные залы из мрамора площадью 2 тысячи квадратных метров».
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«Порт дырявой, словно дуршлаг. Суммы наличности, которая поступает сюда из-за торговли кокаином, чрезвычайно большие», - сказал мэр города, который также возглавляет фламандскую националистическую партию N-VA.
«Это просочится во все общество. Влияние таких больших куч денег не ограничивается определенными районами. Это охватит политику. Я осмелюсь сказать: в Антверпене мы на грани, где люди покупают политическое влияние», - сказал он.
В 2013 году полиция перехватила в Антверпене свыше 4 тонн кокаина. В прошлом году рекорд возрос до 40 тонн, стоимость которых превышала 1,5 миллиарда евро. Контрабандисты становятся все более изобретательными. Этим летом, к примеру, 56 килограммов кокаина было найдено в фальшивых ананасах, которые привезли из Коста-Рики.
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Более 80% кокаина, который прибывает в порт Антверпена, потом везут прямо в Нидерланды, где его фасуют, прежде чем распродать по всей Европе.
«Нельзя игнорировать тот факт, что бизнесмены в Нидерландах стали неприлично богатыми из-за наркобизнеса. Сначала они зарабатывали на марихуане, а потом на синтетических наркотиках и кокаине. Эта бизнес-модель распространилась по всей Европе. Нидерландцы – консультанты мирового уровня в этой сфере. Их проблема теперь стала нашей проблемой», - сказал мэр Антверпена.