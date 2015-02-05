The Economist: Наиболее загадочное убийство

В статье под названием «Наиболее загадочное убийство», опубликованной на сайте издания The Economist, пишется о том, что малоизвестный беженец из России, Александр Литвиненко, стал известным только после смерти в Лондоне в 2006 году. Бывший сотрудник полиции безопасности связался с темными фигурами. Он получал содержание от беглого российского олигарха Бориса Березовского. Он был советником Секретной разведывательной службы Великобритании в англо-испанской операции, которая исследовала связи между российской мафией и внутренним кругом Кремля. Он сделал сенсационные заявления о личной жизни Владимира Путина и о том, как российский лидер получил власть. Любое из них может иметь отношение к его мучительной судьбе – отравлению полонием.

Вдова Литвиненко Марина вела упорную, достойную и безденежную битву за открытое расследование по делу. Правительство прекратило это, сославшись на соображения национальной безопасности. Но дело возобновили в июле 2014 года, когда отношения Британии с Россией охладели. Расследование началось на этой неделе. Адвокат г-жи Литвиненко говорил об «акте ядерного терроризма» на улицах Лондона.

Некоторые показания будут заслушивать на закрытых заседаниях: это может потребовать привлечения связанных с Литвиненко работников спецслужб Британии, но наиболее важным считается перехват российских официальных сообщений, полученных Америкой и переданных Великобритании, которые показывают, что Кремль знал и одобрил сценарий убийства. Чиновники отказываются это комментировать.

Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которых власти Британии назвали убийцами, находятся в Москве; они настаивают на том, что невиновны, и не будут принимать участие.