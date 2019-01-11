В Германии умер бывший охранник нацистского концлагеря Яков Палий

Палий с августа 2018 года проживал в доме для престарелых в Алене.

Высланный из США в ФРГ бывший эсэсовец Яков Палий умер в возрасте 95 лет в доме для престарелых в городе Ален в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Читайте такжеNewsweek: ФСБ обвиняет Украину в том, что на самом деле делают неонацисты России

Палий скончался 9 января, сообщила администрация округа Варендорф в пятницу, 11 января, передает DW.com.

По данным властей США, Яков Палий прошел подготовку в СС и в годы нацистской оккупации Польши служил вооруженным охранником в лагере смерти Травники. США выдворили его страны в Германию после многолетних усилий при личном содействии президента Дональда Трампа.

Хотя Палий не являлся гражданином Германии, и доказательства его причастности к нацистским преступлениям отсутствовали, правительство ФРГ согласилось на его переезд в эту страну. По решению федеральных властей, Палий с августа 2018 года проживал в доме для престарелых в Алене.