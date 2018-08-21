Из США депортировали последнего нацистского преступника, которого ранее отказалась принять Украина

Палий получил американское гражданство в 1957 году, скрыв, что работал охранником в концлагере "Травники". В 1993 году его разоблачили.

США депортировали в Германию последнего известного преступника Третьего рейха, проживавшего на территории США - 95-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря "Травники" на территории Польши Якова Палия.

Как сообщает Associated Press, в 1949 году он прибыл в США, скрыв свое прошлое. Спустя восемь лет он получил американское гражданство и продолжил жить и работать на территории США.

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Расследование преступлений нацистского режима привело американских правоохранителей к Палию в начале 90-х, в 1993 году следователи встретились с ним. Бывший охранник концлагеря признался, что солгал о своем прошлом для получения визы. Только в 2001 году он признался в том, что в 1943 году работал в концлагере "Травники", где были убиты тысячи человек.

Палия лишили гражданства, ему грозила депортация. Но он жил в Нью-Йорке еще 15 лет - его не соглашались принять ни одна страна, в том числе Германия, Польша и Украина.

Как сообщал УНИАН, недавно в Германии разрешили продажу видеоигр с нацистской символикой.