Глава МИД Германии предостерег США от санкций против компаний, которые реализуют "Северный поток-2"

Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США, заявил глава МИД Германии Гайко Маас.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) резко отверг критику Вашингтона в отношении строительства газопровода "Северный поток-2", который должен поставлять газ из России в Европу в обход Украины.

"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", - заявил Маас в четверг, 10 января, в Берлине, пишет DW.

"Налагать односторонние санкции на "Северный поток-2" - в любом случае неправильный путь", - цитирует министра информагентство Reuters.

Маас добавил, что если вытеснить с участия в проекте немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто будет настаивать на сохранении транзита российского газа через территорию Украины.

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Глава МИД Германии подчеркнул, что Берлин серьезно воспринимает озабоченность других европейских стран. "Но это ничего не меняет в нашей позиции: "Северный поток-2" не является каким-то особым немецко-российским путем", - утверждает министр.

Позицию Вашингтона относительно газопровода раскритиковал и глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele). По его словам, речь идет о "самоуважении и суверенитете" Германии в этом вопросе. Бюхеле считает, что "Северный поток-2" будет способствовать стабильности цен на газ в Европе.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.