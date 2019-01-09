Саудовская девушка отреклась от ислама и получила статус беженца в Австралии (видео)

Перед этим она сбежала из страны, отреклась от ислама и заперлась в отеле в Бангкоке.

Правительство Австралии предоставило статус беженца 18-летней девушке Рахаф Мохаммед аль-Кунун из Саудовской Аравии.

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Перед этим она сбежала из страны, отреклась от ислама и забаррикадировалась в отеле в Бангкоке, сообщает ВВС.

Ранее девушка отказалась сесть на рейс из Бангкока в Кувейт, заявив, что, если вернется на родину, ее могут убить. К произошедшему подключилось агентство ООН по делам беженцев, оно и направило документ в Австралию.

Отец и брат беглянки прибыли в Таиланд, но она отказалась к ним выходить. Известно, что отказ от ислама, известный как отступничество, карается смертью в Саудовской Аравии.

Аль-Кунун записала видеообращение, которое привлекло внимание мировых СМИ. Глава иммиграционной полиции Таиланда заявил, что его страна "никого не отправит на верную смерть" и будет "придерживаться правозащитных принципов в рамках верховенства закона".