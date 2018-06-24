Последняя страна в мире: женщинам Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль (видео)

05:17, 24 июня 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает BBC News.

Новый закон был анонсирован в сентябре 2017 года королем Салманом, и уже в начале июня Саудовская Аравия начала выдавать лицензии для управление автомобилем, а также открыла курсы для обучения женщин вождению.

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Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где с 1957 года действовал запрет на вождение для женщин. Из-за этого семьи были вынуждены нанимать водителей для перемещения членов семьи женского пола по городу. В 1990-х годах появилось движение за предоставление женщинам права на самостоятельное управление автомобилем. Многие активистки были арестованы и попали под суд.

Отмена запрета на вождение является частью программы наследного принца Мохаммеда бен Салмана по модернизации некоторых аспектов саудовского общества.

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Теги: #автомобиль#Саудовская Аравия#женщины