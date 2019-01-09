Демократы в США отказались голосовать за новые санкции против Сирии из-за шатдауна

Представители Демпартии в Сенате США отказались голосовать за любые законопроекты, если они не касаются отмены шатдауна в стране.

Представители Демократической партии в Сенате США заблокировали закон о новых санкциях в отношении Сирии – они заявили, что не будут голосовать за любые законопроекты до тех пор, пока в стране не будет отменен шатдаун (частичная остановка работы государственных учреждений).

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Об этом сообщает агентство Bloomberg. Так, законопроект получил поддержку 56 сенаторов при необходимых 60 голосах.

Нынешняя приостановка работы государственных учреждений связана с конфликтом республиканцев и демократов по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.