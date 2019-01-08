В Германии "до полусмерти" избили депутата от правопопулистов

По данным полиции, нападавшие действовали по политическим мотивам.

На главу организации правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бремене и депутата Бундестага Франко Магница совершили нападение неизвестные, в результате чего он получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

По данным полиции, инцидент произошел вечером 7 января в Бремене и осуществлен, вероятно, по политическим мотивам.

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В партии АдГ сообщают, что нападавших было трое, их лица были закрыты. В результате нападения 66-летний Магниц, которого повалили на землю и били по голове, получил тяжелые травмы. "Магница забили до полусмерти", - написал в Twitter глава АдГ Йорг Мойтен.

В АдГ также рассказали, что нападавшие убежали, когда в ситуацию вмешался проходивший мимо строитель.

Отмечается, что вечером 3 января возле двери офиса правопопулистской АдГ в саксонском Дёбельне прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.