Журналисты сообщили, чем интересовались люди во всем мире в 2018 году (видео)
18:31, 07 января 2019Мир
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Словом 2018 года в мире назвали "токсичный". Украинцы же больше всего интересовались томосом, биткойном и коровами.
Журналисты сообщили, чем интересовались и что спрашивали люди во всем мире / фото flickr.com/twak
Филологи изучили, что спрашивали и чем интересовались люди во всем свете в прошедшем году. В частности, исследователи нашли связь между президентами, психологией и медициной.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Словом 2018 года в мире назвали "токсичный". Украинцы же больше всего интересовались томосом, биткойном и коровами", - говорится в сообщении.
Подробнее об этом видеоматериале:
Слово-2018: о чем спрашивали, чем интересовались люди во всем мире
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