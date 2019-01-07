Журналисты сообщили, чем интересовались люди во всем мире в 2018 году (видео)

Словом 2018 года в мире назвали "токсичный". Украинцы же больше всего интересовались томосом, биткойном и коровами.

Филологи изучили, что спрашивали и чем интересовались люди во всем свете в прошедшем году. В частности, исследователи нашли связь между президентами, психологией и медициной. Читайте такжеУшедшие навсегда: известные люди, умершие в 2018 году Об этом сообщает ТСН.uа. "Словом 2018 года в мире назвали "токсичный". Украинцы же больше всего интересовались томосом, биткойном и коровами", - говорится в сообщении. Подробнее об этом видеоматериале:

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