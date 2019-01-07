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Журналисты сообщили, чем интересовались люди во всем мире в 2018 году (видео)

18:31, 07 января 2019
Мир
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Журналисты сообщили, чем интересовались и что спрашивали люди во всем мире / фото flickr.com/twak

Филологи изучили, что спрашивали и чем интересовались люди во всем свете в прошедшем году. В частности, исследователи нашли связь между президентами, психологией и медициной.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Словом 2018 года в мире назвали "токсичный". Украинцы же больше всего интересовались томосом, биткойном и коровами", - говорится в сообщении.

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Теги: #люди#слово года