Буш разрешил военные поставки из США в Косово

Джордж Буш подписал распоряжение, согласно которому США могут теперь осуществлять военные поставки в Косово, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Я счел, что поставки оборонных товаров и оборонных услуг в Косово укрепят безопасность США и будут продвигать мир во всем мире", - говорится в тексте распоряжения американского президента.

В распоряжении Буша, направленном им на имя госсекретаря США, главе внешнеполитического ведомства предписано передать данный документ в американский конгресс, так как решение президента вносит изменения в законы США об иностранной помощи и о контроле над экспортом.

Косовский парламент в одностороннем порядке провозгласил декларацию о независимости от Сербии 17 февраля. В настоящий момент новый статус бывшей автономии в составе Сербии признали более 30 государств, в том числе США и многие страны ЕС.