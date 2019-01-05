Умер Промокашка из "Места встречи изменить нельзя"

Одна из самых известных его ролей - бандит по прозвищу Промокашка в картине «Место встречи изменить нельзя».

Советский и российский актер Иван Бортник умер на 80-м году жизни.

Читайте такжеУшедшие навсегда: известные люди, умершие в 2018 году

Об этом на своей странице в соцсети сообщил российский поэт и режиссер Владислав Маленко. «Ребята, ушел мой друг Иван Бортник», - написал он.

Прощание с артистом пройдет 8 января в Театре на Таганке в Москве, сообщила директор театра Ирина Апексимова. Ивана Бортника похоронят на Котляковском кладбище.

Иван Бортник - советский и российский актер театра и кино. С 1967 года он работал в московском театре на Таганке. Кроме того, он сыграл в таких фильмах, как «Иван да Марья», «Объяснение в любви», «Зеркало для героя», «Вторая попытка Виктора Крохина». Одна из самых известных его ролей - бандит по прозвищу Промокашка в картине «Место встречи изменить нельзя».