Трамп пригрозил, что "шатдаун" в США может длиться много месяцев

Трамп требует выделить 5 миллиардов долларов на стену на границе с Мексикой, а демократы отказываются.

Частичный "шатдаун" в США продолжается, президент США Дональд Трамп отметил, что он может длиться много месяцев или даже годы.

Об этом сообщает Reuters. Трамп провел переговоры с лидерами демократов в Конгрессе, однако прорыв не был достигнут.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер после встречи в Белом доме сообщил журналистам, что Трамп пригрозил доселе неслыханным "шатдауном". "Он сказал, что заблокирует правительство очень надолго: на месяцы или даже на годы", - заявил он.

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Дональд Трамп впоследствии во время общения с журналистами подтвердил свои слова в разговоре с демократами, но назвал переговоры продуктивными. По словам президента США, он мог бы воспользоваться для построения заграждения на границе с Мексикой своими полномочиями, объявив "чрезвычайное положение".

Как известно, Трамп требует выделить 5 миллиардов долларов на стену, демократы отказываются. Тем временем 800 000 федеральных служащих продолжают находиться в вынужденном отпуске или работать без зарплаты.