Помощник Генсека НАТО: Альянс не участвует в АТО на Донбассе

Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай, комментируя сообщения СМИ об участии англоязычных бойцов в вооруженных действиях на востоке Украины в рядах проправительственных сил, пишет ТАСС.

Аппатурай подчеркнул, что "найти англоязычного человека в мире не трудно".

"В действительности у нас есть специалисты в Украине, но нет никакого персонала в Восточной Украине, нет никакого персонала, который бы предоставлял какие-либо советы по проведению боевых операций или оказывал содействие в их проведении", - заверил помощник генсека НАТО.

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Говоря о деятельности советников альянса в Украине, Аппатурай сообщил, что "помогают в восстановлении украинских структур в области обороны и безопасности".

"Речь идет о давно существовавших направлениях долгосрочного сотрудничества: о восстановлении структур безопасности, совершенствовании систем кибербезопасности, содействии в адаптации отставных военных к гражданской жизни, реализации программ медицинской реабилитации", - пояснил он.

Аппатурай добавил, что у НАТО есть программы "по повышению профессиональной квалификации украинских офицеров, но это обучение проводится только в школах".