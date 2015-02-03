В Ницце возле еврейского центра выходец из Мали напал на солдат

Двое солдат получили легкие ранения, один в руку, другой в лицо. Нападавший был задержан полицией, передает Би-би-си.

Инцидент произошел в центре города. Двое неизвестных, сопровождавших человека с ножом, скрылись с места происшествия.

Во Франции введены повышенные меры безопасности после серии терактов в январе (включая нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo), в результате которых погибло 17 человек.

Читайте такжеМусульманин, спасший 15 заложников в кошерном магазине, станет гражданином ФранцииКак сообщается, фамилия задержанного злоумышленника, выходца из Мали, - Кулибали. Так же звали одного из боевиков, убивших четырех посетителей в супермаркете кошерных продуктов в Париже в январе.