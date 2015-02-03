Министры обороны стран НАТО 5 февраля обсудят ситуацию на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом посол сказал журналистам, комментируя будущее заседание.

"Министры собираются на заседание с большой обеспокоенностью в связи с событиями в Украине... Тот факт, что нет отдельного заседания с представителями Украины, еще не значит, что мы об этом не будем говорить", - сказал он.

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По его словам, во второй половине дня министры обороны будут обсуждать План действий относительно готовности Альянса.

"В декабре работа была достаточно интенсивной, и сейчас уже можем сказать, что НАТО стало более сильным. Я убежден, что министры на встрече оценят эту работу", - отметил британский посол.

Отвечая на вопрос относительно возможности поставок Украине оружия, Томсон констатировал, что этот вопрос «еще не является предметом коллективной дискуссии в НАТО».

По словам посла, ему не известно, будет ли поднимать кто-либо из министров этот вопрос на заседании, потому что это «вопрос столиц».

"Позиция Великобритании по этому поводу еще не определена", - добавил Томсон.

Также он сообщил, что заседанию Североатлантического совета на уровне министров обороны будет предшествовать заседание Комиссии Грузия-НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что НАТО планирует создать в шести странах Восточной Европы специальные центры.