В США опубликуют продолжение культового романа "Убить пересмешника"

Американская писательница Харпер Ли, автор одной из культовых книг всех времен "Убить пересмешника", спустя 50 лет после выхода романа издаст вторую свою книгу, передает BBC.

Новый роман Харпер Ли, названный словами из пророчества Исайи "Пойди, поставь сторожа" поступит в продажу в июле.

Книга была закончена в 1950-е годы, прежде чем вышел "Пересмешник", однако по настоянию издателя Ли не стала ее публиковать.

Издатель хотел, чтобы сначала вышла книга, в которой главная героиня Джин Луиза Финч по прозвищу "Глазастик" - еще ребенок.

Читайте такжеУмерла автор "Поющих в терновнике"

В заявлении Ли, которой сейчас 88 лет, говорится, что она польщена и приятно удивлена тем, что книга наконец будет напечатана.

Джин Луиза Финч возвращается домой из Нью-Йорка, чтобы повидаться со своим отцом Аттикусом Финчем. Действие разворачивается в том же вымышленном городе Мейкомб, штат Алабама, где происходят и события "Пересмешника".