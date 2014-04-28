Умерла немецкая писательница Стефани Цвейг

Как сообщили в воскресенье местные СМИ, Цвейг скончалась 25 апреля. Причины смерти писательницы, а также время и место ее похорон пока не уточняются, передает ИТАР-ТАСС.

В 1930-е годы семья Цвейг была вынуждена бежать в Кению, чтобы спастись от преследования со стороны нацистов, и вернулась в Германию лишь в 1947 году.

Позже она описала свои воспоминания об этом периоде жизни в романе "Нигде в Африке". Автобиографический роман принес Цвейг мировую известность.

В 2003 году снятая по "Нигде в Африке" одноименная лента, режиссером которой была Каролина Линк, получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Среди других произведений писательницы - "Где-то в Германии", "Рот, полный земли", "Однако мечты остаются в Африке" и другие.

Общий тираж ее романов составляет, согласно оценке издательства Heyne Verlag, более 7,5 млн экземпляров. Последние годы Цвейг проживала во Франкфурте-на-Майне.