Wall Street Journal: В Украине нет справедливости и это развязывает руки России

Сепаратизм остается безнаказанным в украинских регионах из-за тотальной коррумпированности чиновников, полиции и судов.

Антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк еще прошлым летом предупреждала, что коррумпированные чиновники в ее родном южном регионе возглавили целую систему беззакония, которая позволяет России проникнуть еще глубже в Украину.

"Кто их остановит? Скажите, где государство?" - писала она на своей странице в Facebook, связывая чиновников с коррупционными схемами и обвиняя их в том, что они игнорируют сепаратистскую активность.

Через несколько дней после этого на Гандзюк вылили литр кислоты, когда она выходила из дома в Херсоне. В городе она была советником мэра. 40% ее тела покрылись ожогами. После десятка операций активистка скончалась, пишет Wall Street Journal. Президент Украины Петр Порошенко, которого поддерживают США, оказал сопротивление военному и экономическому давлению России после того, как она оккупировала Крым в 2014 году и развязала войну на Востоке Украины. Но соратники Гандзюк говорят, что ее смерть и атаки против ряда активистов по всей стране иллюстрируют то, насколько слабая хватка Киева в регионах, где коррупционная кабала политиков, полиции и преступности продолжает господствовать.

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"Кто бы не стоял за этим, они решили, что столица слишком слаба и у нее нет желания кого-то наказывать. Они чувствуют себя в безопасности в Херсоне", - сказал изданию бывший министр финансов Александр Данилюк, которого уволили после критики провала правительства в борьбе с коррупцией.

С 2014 года в Украине было 9 убийств и около 100 нападений на антикоррупционных активистов и правозащитников. Об этом свидетельствуют данные Информационного центра по правам человека в Киеве. Очень редко удается выявить и наказать людей, которые заказали эти приступления.

"Когда сильных проукраинских людей методично убивают в самых зыбких регионах, это угроза для национальной безопасности", - сказал волонтер Роман Синицын.

Западные союзники Украины, включительно с США похвалили Порошенко за то, что его страна смогла выстоять перед атакой России и укрепить свои финансы. Но одновременно украинского президента критиковали за то, что он не смог очистить систему юстиции, которая защищает интересы богатых и влиятельных людей.

"Существует кодекс молчания, когда все покрывают друг друга. Иначе вся система развалилась бы", - сказал Данилюк.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в совершении нападения на Гандзюк, а также помощника депутата, которого подозревают в организации атаки. Сам он отрицает свою вину. Однако, выявить заказчика до сих пор не удалось. 33-летняя Екатерина Гандзюк хотела построить новую Украину. Работая в городском совете, она была движущей силой местной ветви Революции Достоинства, которая закончилась свержением пророссийского режима. После того, как Москва отправила в Крым оккупационные войска, Гандзюк помогла организовать добровольческие отряды для защиты Херсона.

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"Она была двигателем и мотиватором для Херсона. Для нее не было больших или незначительных задач", - сказал друг активистки Константин Батозский.

Революция напугала локальные элиты по всей стране, которые привыкли управлять своими регионами, будто феодалы, в обмен на свою лояльность. Некоторые из таких местных феодалов организовывали свои боевые отряды, чтобы защищать местное правление и флиртовать с сепаратизмом, когда новое правительство в Киеве пришло к власти.