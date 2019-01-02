Washington Post: Вторжение России в Украину может зависеть от Трампа

США позволили Кремлю выйти сухим из воды после атаки в Керченском проливе, и это была ошибка.

Прошло пять недель после того, как Россия захватила три украинских судна в международных водах вблизи оккупированного российскими войсками Крыма.

За это время международное внимание уже покинуло регион, а российская армия - наоборот. Их концентрация на восточной границе Украины и в Крыму заставила правительство в Киеве и независимых экспертов говорить о том, что режим Владимира Путина, вероятно, готовит новую атаку против соседа, пишет в редакционной статье Washington Post. И вместо того, чтобы ждать, когда Кремль сделает свой следующий шаг, администрации Дональда Трампа стоило бы тесно работать с союзниками для сдерживания российской агрессии.

Издание напоминает, что войска Москвы схватили три украинских судна и 23 моряков 25 ноября, нарушив тем самым международный закон и двусторонние договоренности с Украиной. Но несмотря на то, что Дональд Трамп вскоре после этого отменил встречу с Владимиром Путиным, Кремль остался фактически безнаказанным за совершенное преступление. Теперь украинцы и независимые наблюдатели предостерегают, что Путин готовит наземное наступление. Вашингтонский Институт исследования войны обратил внимание на то, что российские военные конвои приблизились к административной границе между оккупированным Крымом и материковой Украиной. А кроме того, Россия перебросила на полуостров дополнительные истребители. Хотя точная цель этого движения сил не известна, в Институте предостерегли: "Данные указывают на то, что Путин готовит атаку".

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У российского автократа есть мотивы для усиления войны, которая тлеет уже несколько лет подряд. Он стремится подорвать работу администрации Петра Порошенко, который собирается добиваться переизбрания в марте. Кроме того, он раздражен созданием независимой от русской церкви ПЦУ. Путин, очевидно, также убежден, что Трамп, который недавно громогласно объявил об отказе США от роли "полицейского мира", точно не настроен защищать дальние страны, такие как Украина, от российских танков.

Конечно, Путин может попытаться достичь своих целей с помощью повышения уровня напряжения и демонстрации способности безнаказанно блокировать украинские порты. И какими бы не были его намерения, США и НАТО должны действовать вместе, чтобы наказать Путина за его поведение в Керченском проливе и сдержать эскалацию. Существует ряд шагов, которые можно сделать: от отправки военных кораблей в Черное море с входом в порт Одессы до размещения наблюдателей НАТО и Евросоюза на Востоке Украины. К тому же за атаку в Керченском проливе Россию не наказали новыми санкциями, а стоило бы.

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Трамп до сих пор мечтает о дружеских отношениях с Путиным. Достичь их будет невозможно, если российский автократ будет устраивать новые атаки против Украины и других соседей. В интересах Трампа дать Москве понять, что дальнейшие атаки будут провоцировать еще более жесткий ответ США.