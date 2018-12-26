Newsweek: Россия может пойти в атаку против Украины на Рождество

Пока мир будет отвлекаться на празднования, Москва может устроить новое вооруженное вторжение в соседнюю страну.

В понедельник, когда миллионы христиан праздновали Рождество по Григорианскому календарю, в МИД России заявили о «вероятности» нападения Украины на Россию в «ближайшие дни». Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова даже допустила, что Киев может устроить «химическую атаку» в своих восточных регионах, чтобы якобы оправдать агрессию против соседней страны.

Но на Западе военные эксперты говорят, что именно Россия, вероятно, готовит атаку против Украины, пишет Newsweek.

«Москва любит устраивать агрессивные атаки, когда мир не обращает внимания. Она вторглась в Афганистан в рождественский сезон в 1979 году, атаковала Грузию в августе в период отпусков», - напомнил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

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Российско-украинская война тлеет уже пять лет. Но за последнее время напряжение усилилось после того, как Россия месяц назад захватила украинские военные корабли вместе с экипажами. 24 украинских моряка до сих пор в российской тюрьме. Украина же ввела военное положение в регионах, которые считала особенно уязвимыми перед возможным вторжением России. Международная общественность раскритиковала российскую морскую атаку и призвала Кремль уважать международные законы. Но теперь эксперты считают, что сезон праздников и отставка министра обороны США Джима Мэттиса создали идеальные условия для российского наступления.

«Слабая реакция Запада на российскую эскалацию войны против Украины путем захвата украинских кораблей также повышает вероятность нового удара Кремля. Так же как и беспорядок в Вашингтоне, и отставка Мэттиса», - сказал Хербст.

Бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер отметил, что Москва хочет полностью доминировать над Керченским проливом и Азовским морем. В настоящее время, Украина не собирается отказываться от своих территориальных вод и законного права свободно проходить через пролив. Поэтому она будет сопротивляться. А значит потенциал эскалации высокий.

«Боюсь, украинский военно-морской флот слишком мал, чтобы силой отстаивать свои права против большего Черноморского флота России. Поэтому я бы советовал Украине не пытаться еще раз пройти через пролив. Создание москитного флота, которое предусматривает украинский план развития ВМС, - это правильная стратегия. Однако на ее воплощение потребуются годы, а кризис может возникнуть в ближайшие недели или месяцы», - сказал Карпентер.

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Некоторые аналитики допускают, что в планах России объединение оккупированных территорий Украины для создания протектората на север от Черного моря. Так Кремль возобновит военную границу, которую когда-то давно контролировала Российская империя. Отправка дополнительных истребителей в Крым и развертывание наземных войск вдоль украинской границы могут быть подтверждением таких военных амбиций.

По мнению эксперта Atlantic Council Ариэля Коэна, вполне вероятно, что Россия вернулась к планам захватить украинские территории, чтобы проложить сухопутный путь от оккупированных частей Донбасса до Крыма и даже до Приднестровья в Молдове.

«Учитывая отставку министра обороны Джима Мэттиса и изоляционистсикие настроения в Белом доме, Россия может решить, что сейчас самое время действовать для воплощения программы о так называемой «Новороссии», которая включает расчленение Украины», - сказал Коэн.