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Израиль и США официально покинули ЮНЕСКО

04:27, 02 января 2019
Мир
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Израиль выходит из ЮНЕСКО / Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает The Times of Israel.  Израильская сторона обвиняет организацию в целенаправленных действиях против своих интересов. 

"ЮНЕСКО - это орган, который постоянно переписывает историю, включая стирание еврейской связи с Иерусалимом", - заявил посол Израиля в ООН Денни Денон. 

По его словам, организацией "манипулируют враги Израиля". 

Напомним, в начале декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести в этот город посольство из Тель-Авива. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть принятое им решение.

В дальнейшем, США объявили о прекращении своего членства в ЮНЕСКО. Вашингтон указал на "обеспокоенность в связи с ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ и продолжающегося антиизраильского крена организации".

29 декабря 2017 года Израиль вслед за США уведомил ЮНЕСКО о выходе из ее состава.

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Теги: #США#Израиль#ЮНЕСКО