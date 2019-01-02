Израиль и США официально покинули ЮНЕСКО

Посол Израиля в ООН заявил, что ЮНЕСКО - это орган, который постоянно переписывает историю.

С нового года Израиль и США официально покинули Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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Об этом сообщает The Times of Israel. Израильская сторона обвиняет организацию в целенаправленных действиях против своих интересов.

"ЮНЕСКО - это орган, который постоянно переписывает историю, включая стирание еврейской связи с Иерусалимом", - заявил посол Израиля в ООН Денни Денон.

По его словам, организацией "манипулируют враги Израиля".

Напомним, в начале декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести в этот город посольство из Тель-Авива. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть принятое им решение.

В дальнейшем, США объявили о прекращении своего членства в ЮНЕСКО. Вашингтон указал на "обеспокоенность в связи с ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ и продолжающегося антиизраильского крена организации".

29 декабря 2017 года Израиль вслед за США уведомил ЮНЕСКО о выходе из ее состава.