Frankfurter Allgemeine: Греция не так важна для Москвы

В статье Бенджамина Трибе «Греция не так важна для Москвы», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что учитывая дружеский тон нового греческого правительства по отношению к России, быстро появились спекуляции о возможной финансовой помощи Кремля для сильно пострадавшей страны Евросоюза. Новый премьер-министр Греции Ципрас заявил в понедельник: «Сейчас таких мыслей нет». «Единственная и исключительная цель» Греции – успешно завершить переговоры с партнерами в ЕС.

В России, однако, некоторые средства массовой информации обсуждают слова министра финансов Антона Силуанова: в телевизионном интервью американскому каналу новостей CNBC на вопрос о возможной помощи министр ответил, что если такой запрос поступит, то правительство России рассмотрит его. При этом, Россия учтет все факторы двусторонних отношений. Некоторые представители Запада расценили это как конкретное предложение помощи; в России высокопоставленные политики не давали дальнейших комментариев.

Воспоминания о финансовом кризисе на Кипре

Случай заставляет вспомнить о 2012 годе: Тогда средиземноморский остров Кипр переживал финансовый кризис. Еще в 2011 году, Кремль предоставил Никосии кредит в размере 2,5 млрд евро. Однако дальнейших кредитов Москва не давала, хотя Кипр очень старался их получить. Наконец, Россия согласилась ослабить условия старого кредита. У многих российских компаний и банков есть оффшорные счета или дочерние компании на Кипре; остров является крупным центром для капитала в развивающейся стране.

С помощью украинского кризиса Москва хочет поссорить страны ЕС?

Греция не имеет особого значения для российской экономики. Хотя, по мнению наблюдателей, вполне возможно, что Кремль хотел бы воспользоваться возможностью, и с помощью кризиса в Украине вбить клин между странами ЕС. Теоретически необходимый капитал у Москвы есть. В двух государственных фондах в начале декабря были накоплены примерно170 млрд долларов; международные резервы центрального банка к концу 2014 года составили 385 миллиардов долларов.

Но это вопрос приоритетов: финансовая помощь стране, которая ранее поддерживала санкции против Москвы, в то время, когда собственная экономика в этом году, по оценкам правительства, сократится на три процента, и придется заново планировать государственный бюджет – это будет непросто оправдать.