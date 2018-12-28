Меркель и Макрон потребовали от России немедленно освободить украинских моряков

Они также потребовали безопасный, свободный и беспрепятственный транзит всех судов через Керченский пролив.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали, чтобы Россия освободила украинских моряков, которые были захвачены вместе с их кораблями в Керченском проливе.

"Мы требуем безопасный, свободный и беспрепятственный транзит всех судов через Керченский пролив и немедленно и безусловно освобождить всех незаконно задержанных украинских моряков", - говорится в совместном заявлении Меркель и Макрона, передает Reuters.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Россияне захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их доставили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

На днях "суд" оставил в силе решение об арестах 12 из 24-х украинских военнопленных моряков. 27 декабря подконтрольный России Верховный суд временно оккупированного Крыма оставил под арестом взятого в плен матроса буксира "Яны Капу" Евгения Семидоцкого, сократив ему на сутки срок содержания под стражей – до 24 января 2019 года.