Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой полностью, если стены не будет

По его словам, Америка якобы «потеряла очень много денег» из-за соглашения о свободной торговле в Северной Америке.

Президент Дональд Трамп грозится полностью закрыть южные границы США, если Конгресс не согласится профинансировать строительство стены, которая оградит страну от Мексики.

По его мнению, запрет любого пересечения южных границ «будет очень прибыльной операцией». Потому что Америка якобы теряет «очень много денег» из-за Соглашения о зоне свободной торговли в Северной Америке (NAFTA), которая упрощает передвижение работников между соседними странами, пишет The Independent.

Комментарии Трампа появились на фоне частичной остановки работы американского правительства из-за спора вокруг финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Кризис, скорее всего, продолжится в 2019 году. Демократы отказались одобрять выделение бюджетных средств на стену Трампа, хотя взамен предложили профинансировать усиление пограничной безопасности в целом. Но американский президент отказался идти на уступки.

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«Мы будем вынуждены закрыть южную границу полностью, если обструкционистские демократы не дадут нам деньги за завершение стены и не изменят нелепые законы нашей страны. Трудно поверить, что когда-то был Конгресс и президент, которые их одобрили! США теряют так много денег из-за торговли с Мексикой на основе NAFTA. Более 75 миллиардов долларов в год. Поэтому я считаю, что закрытие южной границы будет выгодной операцией. Мы строим стену или закрываем границу», - написал Трамп в Twitter.

Он также добавил, что хочет вернуть автомобильную индустрию обратно в США, «как это было до NAFTA, до того, как много наших компаний и рабочих мест сдуру были отправлены в Мексику».