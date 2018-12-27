Мэрия Парижа не будет отменять новогодние празднования из-за акции "желтых жилетов"

"Желтые жилеты" анонсировали новую акцию протеста на Елисейских полях в новогоднюю ночь.

Мэрия Парижа приняла решение не отменять традиционные новогодние празднования на Елисейских полях, несмотря на угрозы новой акции "желтых жилетов".

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В новогоднюю ночь в Париже запланированы "звуковое и световое шоу" и фейерверк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Отмечается, что в Facebook "желтых жилетов" анонсирован новый сбор на Елисейских полях именно в новогоднюю ночь. Правда, там отмечается, что цель сбора -"мирно и празднично продолжать борьбу". Кроме того, новогодняя ночь во Франции регулярно сопровождается преднамеренным сжиганием автомобилей.

Как сообщал УНИАН, протесты во Франции 17 ноября начали водители, несогласные с повышением налога на горючее. За это время из-за протестов погибли уже 10 человек - в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокированием движения, еще сотни людей пострадали в столкновениях.