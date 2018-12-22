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Протесты "желтых жилетов" во Франции: число жертв увеличилось до 10

12:52, 22 декабря 2018
Мир
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Протесты во Франции / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в пятницу, 21 декабря, недалеко от Перпиньяна в южной Франции в результате ДТП погиб 36-летний водитель. Его машина столкнулась с грузовиком на круговой развязке, заблокированной протестующими движения "желтые жилеты".

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Таким образом количество жертв, связанных с антиправительственными протестами, возросло до 10 человек. 9 других также погибли в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.

Как сообщал УНИАН, протесты во Франции 17 ноября начали водители, несогласные с повышением налога на горючее. С тех пор в стране погибли уже 10 протестующих.

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Новость в сюжете: Протесты "желтых жилетов" во Франции
Теги: #Франция#протесты желтых жилетов