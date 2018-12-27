История новогодней елки и как она связана с жертвоприношениями (видео)
18:41, 27 декабря 2018Мир
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По одной из версий традиция украшать елку появилась у кельтских племен.
Традиция праздновать Новый год с елкой пошла из Германии. Основал ее протестант Мартин Лютер. Хотя похожие традиции существовали и задолго до него.
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Но мало кто знает, что раньше новогодние елки выглядели несколько причудливее. По одной из версий традиция украшать елку появилась у кельтских племен.
Древние славяне вместо нее украшали дуб или березу и делали это прямо в лесу. Первые украшения новогоднего дерева имели странный вид.
Так, на елку вместо игрушек клали внутренности животных. Это был день жертвоприношений. У индейцев – даже человеческих.
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