ООН требует от России полного перечня содержимого ее «гуманитарных конвоев»

Как сообщает Радио Свобода, Управление координации гуманитарных усилий ООН в самом свежем отчете о ситуации в Украине, среди прочего, напомнило, что Россия с августа прошлого года ввела уже 11 таких «гуманитарных конвоев» на оккупированные территории Донбасса. Россия заявляла, что там было 14,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Между тем, в России на днях заявили, что готовятся ввести на территорию Украины, захваченную боевиками, уже 12-й «гумконвой».

Украина обращает внимание, что Россия введением таких «гуманитарных конвоев» с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство. Украина, и Международный Комитет Красного Креста отказываются принимать или сопровождать эти «гуманитарные конвои», потому что Россия не предоставляет детального перечня грузов или сообщает о грузах, которые не могут быть признаны гуманитарными.

Читайте такжеЕС вновь призывает Россию взять на себя ответственность и прекратить насилие на востоке Украины

В Украине обращают внимание, что каждый раз после введения очередного «конвоя» террористы усиливают обстрелы и нападения на украинские позиции, и заявляют, что этими колоннами на захваченные боевиками территории доставляются боеприпасы, сухие пайки и оружие. Кроме того, украинская сторона заявляла, что грузовики вывозили в Россию похищенное на Донбассе заводское оборудование или тела убитых россиян.

Россия утверждает, что речь идет лишь о продуктах, медикаментах, электрогенераторах и тому подобное.