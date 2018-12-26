В правительстве РФ заявили, что расширили санкции против Украины после нападения на украинские военные корабли

Российская сторона объясняет это как адекватную реакцию на те ограничения, которые вводятся в отношении России.

В правительстве РФ заявили, что расширили санкции против Украины после атаки на корабли Военно-морских сил Украины в нейтральных водах Черного моря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов.

«Попали под санкции украинские парламентарии, попали под санкции олигархи - все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой. Мы считаем, что это адекватная реакция на те ограничения, которые вводятся в отношении России. Собственно, мы и дальше так будем отвечать», - добавил он.

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Он отметил, что «российские меры включают в себя ограничения, замораживание активов, которые есть в РФ у этих граждан Украины, а также запрет на расчеты и замораживание счетов в банках».

Как сообщал УНИАН, 25 декабря правительство России обнародовало дополненный антиукраинский список санкций, теперь в нем 75 юридических и 567 физических лиц.

Подписанные постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что в Европейском Союзе обсудят возможность введения санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины в Керченском проливе.

По его словам, ранее введенные санкции против России можно называть различным набором ограничительных мер или «корзинами».

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».