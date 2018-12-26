Business Insider: В КНДР за празднование Рождества казнят, а церкви только для туристов

В стране есть церкви и храмы, но в них только устраивают идеалистическую "показуху" о свободе веры для иностранцев.

Если быстро ввести в поисковую строку Google запрос «Рождество в Северной Корее», система предложит не много информации. Среди результатов будет заголовок одного из американских таблоидов, который называет диктатора Ким Чен Ына «Гринчем, который украл Рождество», а также различные комедийные картинки, в которых рождественская атрибутика сочетается с ядерным оружием.

Поэтому трудно представить, на что похож сезон зимних праздников в самой изолированной стране мира. Короткий ответ на вопрос о Рождестве в КНДР: никакого праздника там нет, пишет Business Insider.

Читайте такжеБританцы активно распродают в интернете ненужные им рождественские подарки

Санта Клаус существует в представлениях миллионов детей на Западе. Но для тех деток, которые живут в Северной Корее, такого мифического персонажа вообще не существует. Правительство страны делает все, чтобы информация о религиозных праздниках ни в коем случае не дошла до ее граждан. Поэтому северные корейцы даже не знают, что в эти дни где-то в мире люди ставят елки и поют колядки. Дело в том, что КНДР – одна из самых враждебных стран к религии как таковой. За празднование Рождества можно оказаться в тюрьме, быть замученным или осужденным к смертной казни.

Кан Джимин, который вырос на серых бетонных улицах Пхеньяна, говорит, что даже не подозревал о существовании такого праздника, пока жил в КНДР.

«В Северной Корее нет Рождества. И я не знал, что это такое. Рождество – это день рождения Иисуса Христа. Но КНДР – это же коммунистическая страна. Поэтому там люди не знают, кто это такой. Они не знают, кто такой Бог. Для них боги – это семья Кимов», - сказал 31-летний парень, который сбежал от режима.

По его словам, украшенные яркими шарами и гирляндами елки не сложно найти в Пхеньяне. Но деревья в таком виде стоят круглый год. Никто не знает, зачем вообще их украшают. Правительство Южной Кореи построило неподалеку от границы с Севером башню в форме рождественской елки. Огни на ней включали каждое Рождество. И это разозлило Пхеньян, который в 2014 году расстрелял башню, назвав ее сооружение «методом психологической войны».

Читайте такжеПрезидент Южной Кореи отправил в подарок КНДР 200 тонн мандаринов

Но несмотря на то, что Рождество в стране запрещено, это не означает, что в рождественские дни в стране совсем нет никакого праздника. В этот день КНДР отмечает день рождения Ким Чен Сук – умершей бабушки нынешнего диктатора Ким Чен Ына. В этот день люди едут в город Хверьон, где она родилась, чтобы почтить ее память.

«Дни рождения Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, поскольку они мужчины, важнее. Но и день рождения Ким Чен Сук тоже празднуют. Люди собираются и выпивают вместе. Иногда они изрядно напиваются», - говорит беглец.

Кан говорит, что в пока жил в КНДР, не знал никого, кто бы исповедовал там христианство.

«Правительство контролирует все СМИ и интернет. Все, кого я встречал, не знали, кто такой Иисус Христос», - пояснил он.

Но так было не всегда. До Корейской войны Пхеньян был колыбелью христианства в регионе. Затем кровопролитие разделило регион на коммунистический Север и капиталистический Юг. Но много корейских христианских проповедников были именно с Севера.

«Около 60 лет назад Корея была очень христианской. Ее называли Иерусалимом на Востоке», - говорит Кан.

По его словам, с 1996 года присутствие религии в КНДР начало расти. Поскольку северные корейцы бежали и контактировали с пасторами в Китае. А потом возвращались домой и распространяли свою веру. Однако, Кан говорит, что никогда не встречал подпольных христиан. Потому что он жил в столице, расположенной далеко от китайской границы.

«Думаю, люди исповедовали какую-то религию, но я не встречал ни одного христианина», - говорит Кан.

И вместе с тем, он хорошо знает о жестоком наказании для тех, кто решается в что-то верить в атеистической стране.

Читайте такжеБорщ и катание на санках: психологи рассказали, как побороть зимнюю депрессию (видео)

«Нельзя называть себя христианином. Иначе вас отправят в колонию. Я слышал о семье, которая верила в Бога. И спецслужбы арестовали ее. Все эти люди теперь мертвы, даже двое детей 10 и 7 лет», - рассказал беглец.

«Мой друг работал на спецслужбы и он рассказывал о том, как они поймали христианскую семью, которая пыталась распространить религию. Агенты пытались вытянуть из них информацию о том, откуда они узнали о Боге и как получили Библии. Единственная причина, почему им этим людям давали еду, это чтобы получить от них информацию. Но та семья ничего не сказала и ничего не ела. Они просто умерли», - припомнил Кан.

Впрочем, в КНДР все же есть санкционированные и подконтрольные государству церкви. Но то, что там проповедуют, очень отличается от настоящих религий. Центр по правам человека в Северной Корее зафиксировал 121 здание религиозного назначения в стране: 64 буддистских храма, 52 чхондоистких собора и пять государственных христианских церквей. Кан рассказал изданию, что знал об одной из них. Но эти церкви нельзя было посещать.

«Большинство обычных жителей не могли туда пойти. Они жестко контролируются и предназначены только для гостей страны. Это на случай, если кто-то спросит: «У вас есть церкви?». Тогда можно ответить: «Конечно у нас они есть. У нас все есть, потому что мы свободная страна». А потом можно повести туда туристов», - пояснил беглец из КНДР.

Однажды Кан встретил американца, который побывал в северокорейской церкви. Он описал очень фальшивую службу там.

Читайте такжеКак выглядит рождественский Нью-Йорк (видео)

«Он сказал, что там пели христианские песни, но чрезвычайно идеально. Будто все люди каждый день ходили туда и вместе репетировали», - говорит парень.

Его история полностью подтверждается документом государственного Института национального объединения КНДР от 2015 года, в котором говорится, что гражданам строго запрещено ходить в места поклонения, потому что они лишь «туристические достопремечательности для иностранцев».

Кан, которому сейчас 31 год, бежал из КНДР в 2007-м вместе со своей сестрой. Их шесть раз ловили на границе, прежде чем им действительно удалось попасть в Китай. Каждый раз беглецам удавалось откупиться. К счастью, Кан смог хорошо заработать, продавая электронику на «черном рынке», который становится все больше в Северной Корее и все больше выходит из-под контроля властей. После ряда неудач Кан все же нашел брокера, который взял 10 тысяч долларов за успешную перевозку в Китай. Там северный кореец нашел другого «помощника», который сделал ему фальшивый паспорт для путешествия в Великобританию, где он попросил о политическом убежище. Теперь он живет в Северном Мадлене на окраинах Лондона. Здесь проживает около 700 беженцев из КНДР. Это самая большая диаспора северных корейцев в Европе.