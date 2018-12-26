МИД Германии выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе

Там считают, что Европа ни в коем случае не должна превратиться в площадку дебатов о наращивании вооружений.

Германия будет противостоять размещению в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

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Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Zeit. "Европа ни в коем случае не должна превратиться в площадку дебатов о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности встретит широкое сопротивление в Германии. Логика наращивания вооружений происходит с холодной войны. Политика 80-х годов не поможет ответить на вопрос сегодняшнего дня", - сказал Маас.

Напомним, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не вернется к его выполнению.

Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что США не предоставили никаких доказательств нарушения Россией договора. Путин также пригрозил зеркальным ответом, если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и разместят новые ракеты в Европе.