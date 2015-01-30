Bloomberg.com: Семейные ценности Путина

Об этом пишет Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Семейные ценности Путина», опубликованной на сайте Bloomberg.com

Однако сейчас Кремль, как кажется, не особо старается остановить быстрое распространение истории о том, что младшая дочь Путина Екатерина живет в Москве и возглавляет компанию, которая задействована в строительстве инновационного центра стоимостью 1,7 млрд. долл.

Единственное интервью, которое дали дочери Путина – Мария, 1985-го года рождения, и Екатерина (или Катерина), которая на год младше сестры – было для книги «От первого лица», изданной в 2000 г. для избирательной кампании Путина. Путин сказал, что его дочери «очень умные», и признал, что беспокойство по поводу их безопасности усложняет их жизнь. «Мы даже не замечаем телохранителей», – сказала Катерина, которая была еще подростком, когда книга была написана. «Даже когда мы идем куда-нибудь с друзьями, они находятся в непосредственной близости, стараясь не мешать». Она также сказала, что «не интересуется политикой».

Все, что известно о дочерях Путина, так это то, что они обе учились в Санкт-Петербургском государственном университете, альма-матер их отца. Мария по специальности биолог, а Катерина изучала востоковедение и японский. После этого жизнь первых дочерей России была окутана тайной, что порождало различные слухи.

Голландская пресса давно сообщала о том, что Мария Путина жила со своим голландским парнем в шикарном многоквартирном доме в Ворсхотене, Нидерланды. После того как пассажирский самолет Малазийских авиалиний был сбит над восточной Украиной, по всей видимости пророссийскими мятежниками, мэр города Хилверсюма гневно потребовал депортировать Марию: две трети пассажиров были гражданами Голландии. Позже он извинился, но таблоиды сообщили о том, что она уже покинула свой голландский дом.

Что касается Катерины, ей приписывали связь – изначально корейская пресса – с сыном отставного южнокорейского адмирала, который когда-то работал в посольстве своей страны в Москве. Адмирал опроверг эти слухи.

Противники Путина использовали эти сообщения зарубежной прессы, чтобы показать, какой президент России непатриотичный клептократ, который при малейшей возможности критикует Запад, но лицемерно позволяет своим дочерям наслаждаться жизнью за рубежом. Бывший вице-премьер-министр Борис Немцов в сентябре прошлого года включил Марию и Катерину в длинный список детей высокопоставленных должностных лиц, которые учились, работали или жили за границей. «Кто патриоты и кто предатели нации, правительство или оппозиция?», – спросил он язвительно.

В ноябре Путин решил ответить. В интервью государственному информационному агентству ТАСС он сказал, что его дочери живут в Москве, и что он видится с ними один или два раза в месяц. Это очень характерно для Путина: добровольно что-то рассказать, не заботясь о том, верят ли ему его слушатели – просто открыть немного информации, чтобы подразнить.

Вполне возможно, однако, что сейчас мы наблюдаем спецоперацию, направленную на то, чтобы показать Катерину Путину миру – строго неофициально.

Вчера ежедневная деловая газета РБК рассказала предысторию крупного московского проекта в сфере недвижимости, «Силиконовая долина», которая будет построена рядом с МГУ. Университету было предоставлено 250 га дорогостоящей земли рядом с его уже и без того огромной собственностью, чтобы построить кампус для исследований и жилые помещения. Помимо «Интеко», крупной московской девелоперской компании, государственные компании, такие как нефтяной гигант «Роснефть», оператор АЭС «Росатом» и оборонный конгломерат «Ростэк» являются партнерами проекта. И организация под названием «Иннопрактика», филиал университета, работает над генеральным планом нового научного центра. «Иннопрактику» возглавляет молодая женщина, Катерина Тихонова, которая является членом ученого совета университета.

Журналист Олег Кашин, работающий в Женеве, проследил за ней, отыскав ее в Интернете. Он обнаружил, что дата рождения Катерины Владимировной Тихоновой – 31 августа 1986 г. – совпадает с датой рождения Катерины Путиной. В феврале прошлого года в социальной сети Вконтакте было упоминание о том, что профессиональная танцовщица, принимавшая участие в соревнованиях, Тихонова приходится дочерью Путину.

РБК отмечает, что в ряде дорогостоящих проектов «Иннопрактика» Тихоновой сотрудничает с «Роснефтью», возглавляемой близким другом Путина Игорем Сечиным, а также с другими крупными государственными компаниями. Журналисты, однако, не стали писать, что Тихонова приходится дочерью Путину. В Москве это довольно опасно: в 2008 г. таблоид, сообщивший, что Путин бросил свою жену и собирался жениться на чемпионке по гимнастике Алине Кабаевой, был закрыт на следующий же день.

Кашина это не беспокоило, поэтому его не совсем убедительные выводы сразу же приобрели большую популярность. Если слухи верны, они помогут объяснить, почему ничем не приметная 28-летняя женщина, у которой нет никаких академических достижений, является членом ученого совета самого престижного университета России и вместе с государственными компаниями занимается проектами на миллионы долларов.

Критики Путина отреагировали с сарказмом. «Дочь Путина обнаружили в ученом совете МГУ», – написал Андрей Мальгин (и его поддержал Немцов). «Это серьезная бизнесвумен и чемпионка по рок-н-роллу».

Эта история, однако, играет на руку Путину, а не тем, кто его критикует. Это показывает, что, по крайней мере, одна из его дочерей принимает самое активное участие в жизни России и усердно работает над тем, чтобы остановить утечку мозгов – а это самое патриотичное занятие, которое только может быть. Вопреки всем слухам о непотизме и нео-феодализме, Путина считают русским патриотом, который не позволил бы своим родственникам жить на враждебном Западе.

На вопрос о слухах на счет Катерины Тихоновой, которые заполонили социальные сети, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков решил не отвечать прямо. «Я не знаю, кто она», – сказал он в интервью журналу Forbes. «Многие девушки выдают себя за дочерей Владимира Путина».

То, что Песков не опроверг эти слухи, только добавит масла в огонь, а именно этого, как я подозреваю, хочет Кремль. Избирателей Путина не волнуют эзотерические вопросы, как, например, потенциальные конфликты интересов: для них Путин – царь, человек, который заботится о стране. Разве это не здорово, что одна из его дочерей, возможно, помогает ему в это трудное время? Эта история может сделать его еще более легендарным.