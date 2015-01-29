Москва критикует Польшу за намерение праздновать годовщину победы над нацизмом в Гданске

Как заявил руководитель администрации президента России Сергей Иванов, приглашение европейским лидерам принять участие в этом чествовании 8 мая имеет целью разохотить их приехать на аналогичные торжества в Москве 9 мая, пишет Радио Свобода.

Президент Польши Бронислав Коморовский заявил на этой неделе, что поражение нацизма «не принесло свободы всем народам Европы», имея ввиду, что многие из них на десятилетия оказались вместо нацистского под советским господством.

Коморовский пригласил лидеров Европейского союза «подумать над этим», собравшись 8 мая в местности Вестерплатте в Гданске, где 1 сентября 1939 года после нападения немецких нацистов на польский гарнизон состоялась первая битва Второй мировой войны.

Читайте такжеВ Освенциме проходят мероприятия в память о 70-й годовщине освобождения (фоторепортаж)Президент России Владимир Путин, со своей стороны, приглашает иностранных гостей почтить 70-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне в Москве 9 мая. Россия, которая объявила себя наследником бывшего СССР, пытается обрисовать эту победу как «освобождение европейских стран советскими войсками». В настоящее время известно, что прибытие в Москву подтвердил руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын.

8 мая 1945 года вступил в силу акт о полной и безоговорочной капитуляции нацистской Германии, который считают концом Второй мировой войны в Европе, хотя отдельные бои продолжались и дальше. Именно этот день чтит большая часть мира. Бывший СССР назначил себе другую дату празднования, 9 мая, которой до сих пор придерживается ряд постсоветских государств. Генеральная ассамблея ООН резолюцией от 22 ноября 2004 года провозгласила оба дня, 8 и 9 мая днями памяти и примирения в память о всех жертвах Второй мировой войны.