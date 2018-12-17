Под завалами остались люди: в России на заводе произошло серьезное ЧП, есть погибший и много пострадавших (фото)

По некоторым данным, крыша здания завода обвалилась из-за тяжести снега.

Один человек погиб в результате обрушения кровли производственного здания в городе Дзержинский в Московской области. Еще 8 человек пострадали.

Об этом агентству "ТАСС" сообщили в экстренных службах.

"Под завалами обнаружено тело одного погибшего. Работы на месте ЧП продолжаются", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, под завалами могут находиться еще три-четыре человека.

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По информации ГУ МЧС по Московской области, в производственном здании обрушилась кровля. В экстренных службах уточнили, что кровля обрушилась на территории ООО "Техно Групп", которое производит оборудование для систем вентиляции.

По некоторым данным, крыша здания обвалилась из-за тяжести снега.

Как сообщал УНИАН, в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в поселке Ивано-Франково Львовской области погибли четыре человека, трое из них оказались военнослужащими Национальной академии сухопутных войск.