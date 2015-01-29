Генерал НАТО: конфликт военными методами в Украине не решить

Об этом главнокомандующий войск НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил в интервью немецкой газете Die Zeit, передает DW.DE. По его словам, Украине и России следует "достичь договоренности". Генерал НАТО добавил, что государственные границы Украины необходимо признать в прежних границах. И задача Альянса - создать соответствующие условия для прекращения огня и решения насущных гуманитарных проблем на Востоке Украины.

Читайте такжеВ НАТО констатируют получение боевиками на Донбассе нового военного оборудования

В то же время генерал НАТО указал на стремление России "вырвать Украину из западной сферы влияния и удержать в своей сфере влияния". По его мнению, Россия и в дальнейшем будет оказывать достаточно сильное давление на Украину, чтобы достичь этого.

Как заявил Филипп Бридлав, "россияне прибегают ко всем имеющимся способам, которые есть в распоряжении государства, а именно сильного дипломатического давления, мощной кампании по дезинформации, скрытых военных средств, и зеленых человечков". Другими средствами, по мнению главнокомандующего войск НАТО в Европе, является интенсивный экономический прессинг, поставки энергоносителей, требования досрочно погасить финансовые обязательства.

При этом он указал, что россияне поддерживают сепаратистов танками, пушками и системами противоракетной обороны, что "несет угрозу не только безопасности Украины, а и всему европейского-атлантическому пространству".

Генерал подчеркнул, что без готовности России "придерживаться международного права" невозможно выстраивать отношения "в традиционном русле". В то же время он заверил, что в результате российской агрессии против Украины, НАТО будет теснее сотрудничать с Украиной, чтобы помочь с реформами в армии и оборонной сфере.