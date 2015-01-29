Украина без западных поставок оружия проиграет войну с Путиным - польский генерал

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сегодня в эфире Radio Zet заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками вооруженных сил Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.

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"Санкции не производят впечатления на Путина. Нужна помощь Украине вооружением - это условие sine qua non (необходимо) для того, чтобы решить эту проблему", - сказал он.

Генерал отметил, что слабая украинская армия провоцирует поддерживаемых Россией сепаратистов наступать на позиции украинских военных, которые благодаря этому хотят усилить свою позицию в переговорах о разрешении этого конфликта.

"Украина не имеет такого военного потенциала, чтобы разбить сепаратистов. Россияне постоянно отправляют оружие, которое является эффективным в борьбе с украинскими подразделениями. Имеют противотанковые и противовоздушные сетки, имеют танки. Украинские войска имеют каждый раз меньше техники, с помощью которой могли бы разбить сепаратистов", - сказал он.

Скшипчак среди причин такой ситуации назвал активную распродажу украинского вооружения за границу во времена предыдущей власти, напомнив, что Украина была четвертым в мире экспортером оружия.

Польский генерал назвал наилучшим вариантом, если бы западные государства на уровне Европейского Союза или НАТО приняли решение о предоставлении Украине помощи оружием, но не исключил возможности, что это может сделать самостоятельно тоже польское правительство.

"У нас много танков, которые можем отремонтировать и дать Украине", - заметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня министр обороны Польши не исключил возможности открытой войны России с Украиной из-за конфликта в Донбассе и повторил уже ранее озвучиваемую мысль, что польские власти готовы продавать украинцам оружие "на выгодных" для них условиях.

С начала 2015 года пророссийские боевики активизировали атаки на позиции украинских военных и заявили о намерении оттеснить их за пределы Донецкой и Луганской областей.