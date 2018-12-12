В Британии запустили процедуру голосования по вотуму недоверия премьер-министру Мэй
10:26, 12 декабря 2018Мир
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По его словам, необходимый для запуска процедуры голосования порог в 15% обращений со стороны парламентариев был превышен.
Тереза Мэй / REUTERS
Председатель руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди сообщил о запуске процедуры голосования по вотуму недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй.
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Об этом сообщает Sky News. По его словам, необходимый для запуска процедуры голосования порог в 15% обращений со стороны парламентариев был превышен. Он также отметил, что голоса будут просчитаны сразу же и результат голосования объявят в сжатые сроки.
Ранее источники сообщали, что консерваторы подали необходимое число обращений для вотума недоверия Мэй.
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