В Британии запустили процедуру голосования по вотуму недоверия премьер-министру Мэй

По его словам, необходимый для запуска процедуры голосования порог в 15% обращений со стороны парламентариев был превышен.

Председатель руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди сообщил о запуске процедуры голосования по вотуму недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй. Читайте такжеГолосование по Brexit должно состояться в британском парламенте до 21 января Об этом сообщает Sky News. По его словам, необходимый для запуска процедуры голосования порог в 15% обращений со стороны парламентариев был превышен. Он также отметил, что голоса будут просчитаны сразу же и результат голосования объявят в сжатые сроки. Ранее источники сообщали, что консерваторы подали необходимое число обращений для вотума недоверия Мэй.

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