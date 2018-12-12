Глава МВД Франции рассказал подробности стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге
Глава французского МВД Кристоф Кастанер выступил с заявлением по поводу стрельбы в Страсбурге.
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Об этом сообщает BFM. По словам министра, в результате произошедшего три человека были убиты, еще 12 пострадали.
«Этот мужчина был в очень нехорошем свете знаком правоохранительным органам за нарушения закона», - сказал Кастанер.
Он добавил, что в отношении подозреваемого выносились приговоры во Франции и Германии.
Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Страсбурге захватил такси и скрылся.
Стрельба на рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла вечером 11 декабря. В результате произошедшего погибли 4 человека, еще 12 получили ранения.