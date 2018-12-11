Мэй обсудит с лидерами ЕС соглашение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в попытке спасти сделку по Brexit.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй во вторник, 11 декабря, посетит ЕС для переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В плане переговоров обсуждение соглашения о Brexit. Об этом сообщает DW.

"Я сделаю все возможное, чтобы получить дальнейшие гарантии и (...) обсудить то, что беспокоит депутатов парламента", - пообещала Мэй парламента накануне, после того, как она отложила голосование по проекту соглашения о Brexit. Этот проект уже был одобрен 27-ю странами-членами ЕС.

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Голосование было отложено, потому что для поддержки соглашения не хватило бы голосов, пояснила премьер. "Понятно, что есть широкая поддержка многих ключевых аспектов соглашения, но один вопрос - граница Северной Ирландии - и в дальнейшем вызывает распространение глубокого беспокойства", - отметила Мэй в своем выступлении перед Палатой общин.

Тем временем президент Европейского Совета Дональд Туск решил созвать 13 декабря внеочередную встречу лидеров ЕС для обсуждения ситуации с соглашением о выходе Великобритании из Евросоюза.

Вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией остается одним из наиболее противоречивых в переговорах по Brexit. Пылкие сторонники "жесткого" выхода Великобритании из ЕС не соглашаются с открытой границей между частью Соединенного Королевства Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией. Они опасаются, что таким образом Великобритания будет навсегда связана правилами и регулировками Евросоюза.