Правительство Великобритании накануне отложило внесение соглашения о Brexit для голосования в парламенте.

Лидеры ЕС проведут экстренный саммит из-за Brexit. Такое решение принял президент Европейского совета Дональд Туск после того, как правительство Великобритании отложило внесение соглашения для голосования в парламенте.

Об этом он написал в Twitter.

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"Мы не будем пересматривать соглашение, в том числе и защитноесоглашение (о границе с Ирландией, - ред.), но мы готовы обсудить, как облегчить ратификацию в Великобритании. Время уходит, поэтому мы также обсудим нашу готовность к сценарию без соглашения" , - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что откладывает на голосование в парламенте по выходу из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке.