Мэй отложила голосование в парламенте Британии по Brexit - СМИ
17:57, 10 декабря 2018Мир
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На голосовании члены парламента должны выразить свое отношение к соглашению, достигнутому Терезой Мэй и Брюсселем в течение многомесячных переговоров.
Ілюстрація / REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что откладывает на голосование в парламенте по выходу из Евросоюза.
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Об этом сообщает Русская служба ВВС. Британские власти перенеслии важнейшее голосование по вопросу выхода страны из Евросоюза. На голосовании, назначенном на вторник, члены парламента должны были выразить свое отношение к соглашению, достигнутому Терезой Мэй и Брюсселем в течение многомесячных переговоров.
Ранее сообщалось, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке.
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