цей матеріал доступний українською

Мэй отложила голосование в парламенте Британии по Brexit - СМИ

17:57, 10 декабря 2018
Мир
413 0
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такжеПремьер Британии: отказ от сделки по Brexit приведет к потере стабильности в стране

Об этом сообщает Русская служба ВВС. Британские власти перенеслии важнейшее голосование по вопросу выхода страны из Евросоюза. На голосовании, назначенном на вторник, члены парламента должны были выразить свое отношение к соглашению, достигнутому Терезой Мэй и Брюсселем в течение многомесячных переговоров.

Ранее сообщалось, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Британия#Тереза Мэй#Brexit